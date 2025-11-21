Google razvozlal Apple AirDrop

Google je presenetil z nepričakovano, a dobrodošlo novico: lastniki telefonov Pixel 10 lahko od danes datoteke pošiljajo in prejemajo tudi prek Applovega AirDropa.

Funkcija deluje z napravami iPhone, iPad in macOS ter trenutno velja za vse modele serije Pixel 10. Za pošiljanje datotek s Pixla 10 na Applovo napravo mora uporabnik iPhona ali Maca v nastavitvah omogočiti vidnost za vse, možnost, ki se po 10 minutah samodejno izklopi. Nato se naprava pojavi v funkciji Quick Share in prenos lahko steče. Na strani Appla se zahteva AirDrop prikaže kot običajno obvestilo, ki ga uporabnik potrdi. Deluje tudi v obratni smeri. Pixel 10 mora biti nastavljen kot viden vsem ali v načinu sprejemanja, nato uporabnik Applove naprave zažene AirDrop in lastnik Pixla prenos potrdi.

Google poudarja, da povezava deluje neposredno, od naprave do naprave, brez vmesnih strežnikov ali beleženja podatkov. Podrobnosti v njihovem blogu razkrivajo, da Apple pri tej funkciji ni sodeloval, Google pa si v prihodnosti sodelovanja želi, saj bi rad omogočil tudi način deljenja samo s stiki (Contacts Only). Funkcija trenutno ni del Androida kot celote, temveč je omejena izključno na Googlove najnovejše telefone. Spletni velikan bo podporo sčasoma razširil tudi na druge telefone.