Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 21.11.2025 08:00 | Teme: apple, google, android

Google razvozlal Apple AirDrop

Google je presenetil z nepričakovano, a dobrodošlo novico: lastniki telefonov Pixel 10 lahko od danes datoteke pošiljajo in prejemajo tudi prek Applovega AirDropa.

Funkcija deluje z napravami iPhone, iPad in macOS ter trenutno velja za vse modele serije Pixel 10. Za pošiljanje datotek s Pixla 10 na Applovo napravo mora uporabnik iPhona ali Maca v nastavitvah omogočiti vidnost za vse, možnost, ki se po 10 minutah samodejno izklopi. Nato se naprava pojavi v funkciji Quick Share in prenos lahko steče. Na strani Appla se zahteva AirDrop prikaže kot običajno obvestilo, ki ga uporabnik potrdi. Deluje tudi v obratni smeri. Pixel 10 mora biti nastavljen kot viden vsem ali v načinu sprejemanja, nato uporabnik Applove naprave zažene AirDrop in lastnik Pixla prenos potrdi.

Google poudarja, da povezava deluje neposredno, od naprave do naprave, brez vmesnih strežnikov ali beleženja podatkov. Podrobnosti v njihovem blogu razkrivajo, da Apple pri tej funkciji ni sodeloval, Google pa si v prihodnosti sodelovanja želi, saj bi rad omogočil tudi način deljenja samo s stiki (Contacts Only). Funkcija trenutno ni del Androida kot celote, temveč je omejena izključno na Googlove najnovejše telefone. Spletni velikan bo podporo sčasoma razširil tudi na druge telefone.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji