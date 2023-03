Objavljeno: 11.3.2023 05:00

Google razvija omrežje dronov za dostavo paketov

Podružnica Wing, ki sodi pod okrilje Googlove mame, je predstavila smele načrte o gradnji omrežja brezpilotnih letalnikov za dostavo. S tem želijo rešiti problem dostave zadnjega kilometra, kakor imenujemo prevoz paketov od zbirnega centra do končnega prejemnika. Tu se pojavlja največje neskladje med potrebami in orodji. Nekajkilogramske pakete namreč dostavljajo nekajtonski kombiji.

Precej učinkoviteje in ceneje bi to počeli lahki brezpilotni letalniki. Tehnologija že obstaja, treba pa jo bo povezati. Wing jo je začel testirati v avstralskem Loganu in v predmestju Dublina na Irskem. V naslednjih dvanajstih mesecih želijo vzpostaviti sistem, ki bo omogočal avtonomno dostavo, in sicer več milijonov paketov dnevno.

Letalniki, ki bodo to počeli, ne bodo letali po fiksnih linijah in se vedno znova vračali na izhodišče, temveč bodo iskali najoptimalnejše poti. Wing zato pravi, da bo omrežje bolj podobno podatkovnemu omrežju kakor letalskemu. Sestavljali ga bodo letalniki, pristajalne blazinice (pristanki, vzleti, polnjenje). Letalniki bodo letali križemkražem, torej ne bodo vsi paketi romali iz skladišča do naslovnikov, temveč neposredno od pošiljateljev do naslovnikov.

Za zdaj poteka testiranje, ki tudi ni brez težav. Nekateri stanovalci se pritožujejo zaradi hrupa, drugi zaradi domnevnih nevarnosti. Trenutno dostavljajo okrog 1000 paketov dnevno.

