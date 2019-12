Google razmišljal o umiku s trga oblačnega računalništva

Objavljeno: 18.12.2019 11:21

Sodeč po pisanju spletne strani The Information naj bi vodilni pri Googlu leta 2018 razmišljali o umiku s trga javnega oblačnega računalništva, saj so zaostajali za Amazonom, Microsoftom in Alibabo.

Soustanovitelj Larry Page, takratni izvršni direktor podjetja Alphabet, naj bi bil takrat mnenja, da je tretje mesto med ponudniki nesprejemljivo. Vseeno pa se naj bi takrat odločili za obratno strategijo, konkretno za resno naložbo na tem področju – kar dvajset milijard dolarjev v petih letih. Gre sicer za računalniško infrastrukturo, ki jo dajejo v najem podjetjem, šolam in drugim ustanovam, na tem področju ima Amazon kar občutno prednost pred konkurenti. Pri Googlu so novico sicer že zanikali, a verjamemo, da se na sestankih pojavljajo tudi take ideje.