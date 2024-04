Google razkril Applove načrte

Na uradni spletni strani Googlovega operacijskega sistema Android je bila kratek čas objavljena izjava, da bo standard za sporočanje RCS na Applovih napravah na voljo še letos.

Vse kaže, da so v Cupertinu pripravljeni sprejeti standard za sporočanje Rich Communication Services (RCS), ki naj bi na telefonih iPhone zaživel letošnjo jesen. Slednje potrjuje tudi nepremišljeno objavljena izjava na Googlovi spletni strani za Android, ki je v skladu z Applovo prakso, da nove funkcije izdaja enkrat letno, namesto skozi celo leto, kot to počne Google. Izjava, ki je bila kasneje odstranjena, se je glasila: "Apple je napovedal, da bo jeseni 2024 sprejel RCS. Ko se to zgodi, bo to pomenilo boljšo izkušnjo sporočanja za vse." RCS sicer ne bo rešil vprašanja barve mehurčkov v klepetu, saj je Apple že napovedal, da modra ostaja ekskluzivna barva za uporabnike jabolčnih naprav, vendar bi lahko odpravil druge težave, kot so pomanjkanje indikatorja tipkanja, prejema, branja ter pošiljanje slik in videoposnetkov v nižji ločljivosti pri komunikaciji telefonov iPhone z Androidom. Nov standard za sporočanje naj bi bil najprej na voljo kupcem telefona iPhone 16.