Google pripravlja preklopni Pixel Notepad

Že nekaj časa spremljamo govorice o Googlovem preklopnem telefonu, ta naj bi prišel v drugi polovici letošnjega leta.

Pred časom se je govorilo, da se naj bi telefon imenoval Pixel Fold, zadnje govorice pa kažejo na oznako Pixel Notepad. Google naj bi ciljal na ceno 1.400 dolarjev, seveda pred davkom, to je okoli 400 dolarjev manj kot Samsungov trenutno aktualni Galaxy Z Fold3 (do takrat sicer pričakujemo, da tudi Samsung že predstavi kako novo tovrstno napravo). Pixel Notepad naj bi bil v primerjavi z omenjenim Samsungom nekoliko nižji in širši, uporabljal bo procesor Tensor, znan že iz serije Pixel 6, fotografski sklop pa naj bi bil malenkost manj zmogljiv (bojda zaradi varčevanja s prostorom v ohišju).