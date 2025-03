Google predstavil umetno inteligenco, ki razmisli, preden odgovori

Google stopnjuje igro na področju umetne inteligence z novo družino modelov Gemini 2.5, ki temelji na naprednem sklepanju.

Med modeli pri katerih umetna inteligenca ne poda odgovora takoj, temveč si vzame čas za premislek, kar močno izboljša kakovost in natančnost rezultatov, je osrednja zvezda Gemini 2.5 Pro Experimental. Multimodalni model zna povezovati besedilo, sliko in druge oblike podatkov, obenem pa naj bi bil najbolj inteligenten Googlov model doslej. Na voljo je razvijalcem preko platforme Google AI Studio in uporabnikom naprednega paketa Gemini Advanced.

Googlov odgovor na konkurenco uporablja dodatno računalniško moč in kompleksnejše procese, da umetna inteligenca preveri podatke, preden poda končni odgovor. Gemini 2.5 Pro posebej izstopa pri nalogah, kot so urejanje kode, ustvarjanje interaktivnih spletnih aplikacij in razvoj sistemov, ki samostojno opravljajo naloge brez človekovega nadzora. Na testu Aider Polyglot je model prehitel vse glavne tekmece, na drugih, kot je SWE-bench Verified, pa se je uvrstil tik za vrhom.