Objavljeno: 21.8.2025 09:00

Google predstavil telefone Pixel 10

Na dogodku Made by Google 2025 je podjetje uradno predstavilo novo serijo pametnih telefonov Pixel 10, ki vključuje modele Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL in prepogljivi Pixel 10 Pro Fold. 

Nova generacija prinaša tako strojne kot programske izboljšave, s poudarkom na umetni inteligenci, zmogljivejšem čipu in večji odpornosti naprav. Med najopaznejšimi novostmi je Pixelsnap, magnetni brezžični polnilni sistem, podoben Applovemu MagSafe, ki omogoča enostavno pritrditev polnilcev, stojal in drugih dodatkov. Vsi modeli podpirajo polnjenje do 15 W, pri različici Pro XL pa moč naraste na 25 W. Na področju kamer Google uvaja Camera Coach, ki s pomočjo umetne inteligence svetuje, kako izboljšati posnetke, ter funkcijo Edit with Ask Photos, kjer lahko uporabniki kar z glasom zahtevajo popravke ali z umetno inteligenco generirane dodatke k fotografijam.

Osnovni Pixel 10 je prvič deležen namenskega telefoto objektiva z 10,8 MP in 5-kratno optično povečavo, medtem ko različici Pro in Pro XL ponujata celo do 100-kratno digitalno povečavo. Vse naprave poganja novi čip Tensor G5, ki je 34 % hitrejši od predhodnika in ima kar 60 % zmogljivejši procesor za strojno učenje, ob tem pa zagotavlja večjo varnost z vgrajenim čipom Titan M2. Posebej izstopa Pixel 10 Pro Fold, ki kot prvi prepogljivi telefon na svetu ponuja certifikat IP68 za odpornost proti vodi in prahu, kar ga postavlja ob bok najvzdržljivejšim napravam z operacijskim sistemom Android.

