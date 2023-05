Objavljeno: 12.5.2023 07:00

Google predstavil svoj prvi prepogljivi Pixel Fold

Pričakovanja je konec, Google je na zadnji tiskovni konferenci predstavil svoj prvi upogljivi telefon Pixel Fold. Dolga leta je bil edini spodobni predstavnik te vrste Galaxy Z Fold, cenejša alternativa pa na primer Oppo Find N2. Dolgo se je napovedoval tudi Googlov konkurent, ki je sedaj tu.

Pixel Fold ima 5,8-palčni zaslon v razmerju 17,4:9 na zunanji strani. To je več kot dovolj, da je tudi v zaprti konfiguraciji uporaben kot telefon. Naprava je tedaj debela 12,1 milimetra, ko pa jo raztegnemo, se to razpolovi. Tedaj imamo na voljo primarni 7,6-palčni zaslon OLED z ločljivostjo 2208 x 1840. V sredini se pregib komajda opazi, a opazi se.

V notranjosti najdemo procesor Tensor G2 s koprocesorjem Titan M2, 12 GB pomnilnika LPDDR5, 256 ali 512 GB prostora UFS 3.1, kakopak najnovejši Android in kup kamer. Spredaj sta dve kameri za sebke (9.5 MP f/2.2 in 8 MP f/2.0), zadaj pa tri (glavna 48 MP f/1.7, širokokotna 10.8 MP f/2.2 in telefoto 10.8 MP/f3.05 in 20-kratnim zumom). Odveč je poudarjati, da ima telefon vse običajne bonbončke, denimo 5G, NFC, Wi Fi 6E, Bluetooth 5.2 in UWB, vodoodpornost IPX8 ter senzor prstnih odtisov. Polni se žično (30 W) ali brezžično.

Ali je telefon vreden 1800 dolarjev, je drugo vprašanje. Odgovor se skriva v trpežnosti, ki je še ne poznamo. Samsung je potreboval nekaj poizkusov, da je ustvaril pravi vzdržljivi prepogljivi telefon. Videli bomo, koliko se je Google naučil na njegovih napakah.

Google Fold