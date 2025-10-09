Objavljeno: 9.10.2025 10:00

Google predstavil popolnoma drugačno tipkovnico

Japonska veja podjetja Google je navdušila s konceptom nenavadne tipkovnice.

Pri Google Japan so predstavili tipkovnico v obliki vrtljivega telefona. Konceptna naprava Gboard Dial Version spominja na čase pred digitalno dobo, saj se vsak znak vpiše z vrtenjem enega od devetih gumbov, podobno kot pri starih rotacijskih telefonih. Namesto običajnih tipk so na tipkovnici številne vrtljive številčnice različnih velikosti, vključno z eno posebej za tipko Enter. Uporabnik izbere znak tako, da vtakne prst v ustrezno luknjo in zavrti gumb, nato pa ga spusti, kar sproži povratno rotacijo. Naprava ne uporablja več starih impulznih signalov, temveč moderna tipala, ki gibanje pretvorijo v USB signal.

Čeprav Gboard Dial Version ni naprodaj, so na GitHubu brezplačno objavljeni vsi načrti, modeli za 3D tiskalnike in seznami komponent, tako da si lahko tipkovnico izdela vsak, ki si želi resnično počasnega, a nadvse očarljivega tipkanja.

BgdWyD0cBx4