Objavljeno: 22.5.2025 08:00

Google predstavil pametna očala

Na konferenci I/O 2025 je Google razkril nova očala z obogateno resničnostjo.

Android XR so pametna očala, ki vključujejo integracijo z Googlovo umetno inteligenco Gemini AI. Gre za Googlov sveži poskus v svetu pametnih očal po neuspehu s projektom Google Glass leta 2023. Tokrat je spletni velikan v sodelovanju s podjetji za očala Gentle Monster in Warby Parker zasnoval izdelek za lahkotno nošenje čez dan. Očala Android XR omogočajo številne funkcije brez potrebe po uporabi telefona. Med njimi so prevajanje jezikov v realnem času, navigacija z Google Maps, predvajanje videoposnetkov v živo, fotografiranje, prejemanje sporočil, iskanje informacij z glasovnimi ukazi in več.

Z lansiranjem očal Android XR želi Google neposredno konkurirati Meti in pametnim očalom Ray-Ban. Tudi Googlov model vključuje kamero, mikrofone, zvočnike ter povezljivost z Android napravami. Platforma Android XR je v sodelovanju s Samsungom in Qualcommom optimizirana za čip Snapdragon. Čeprav natančen datum izida in cena očal še nista znana, je Google potrdil, da so prototipi že v uporabi pri izbranih testnih uporabnikih. Razvijalci bodo kmalu dobili dostop do programske opreme za razvoj aplikacij na Android XR platformi.