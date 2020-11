Google postopoma ukinja Hangouts

Objavljeno: 19.11.2020 11:31

Google ima dolgo in zmedeno zgodovino s programi za trenutno sporočanje – po novem ukinjajo še Hangouts, uporabniki pa so že začeli dobivati sporočila, da bodo v kratkem onemogočeni glasovni klici.

Pravzaprav obstajata dve storitvi Hangouts – ta, ki ga uporabljamo vsi domači uporabniki in je vključen v Gmail (no, pa tudi kot samostojna aplikacija za Android in iOS), in drugi, samostojen Hangouts Chat. Slednji je mišljen kot konkurent storitvi Slack, torej za trenutno sporočanje in komunikacijo v podjetjih, vključno z izmenjavo datotek. Tega so predstavili v začetku leta in je še vedno zelo v povojih, na voljo je le plačljivim uporabnikom storitve GSuite, na Androidu ima komaj 500.000 namestitev. Aplikaciji tudi nista med seboj združljivi, torej se uporabnik ene ne more pogovarjati z uporabnikom druge.

Odprti oziroma brezplačni Hangouts pa je Google pred časom začel označevat kot »Hangouts Classic«. Gre za doslej najpopularnejšo in najbolj razširjeno Googlovo aplikacijo na tem področju, kar je vezano seveda na to, da je integrirana v Gmail in zelo razširjena na Androidu (ima preko milijard namestitev).

Gre za nadaljevanje oziroma nadgradnje aplikacije Google Talk, prvič predstavljene pred trinajstimi leti. Med že ukinjenimi storitvami so sicer obstajale še Google Allo, Google Duo, YouTube Messages (za neposredno komunikacijo YouTube uporabnikov), Hangouts on Air (za video konferenco, ki smo jo lahko predvajali na YouTube), Google+ (pravzaprav družabno omrežje z integriranimi pogovori), Google Spaces (za skupinsko sodelovanje), Meebo, Google Wave…

Uporabniki trenutnih Google Hangouts bodo s časom preseljeni v Hangouts Chat – torej prej omenjeno aplikacijo, trenutno namenjeno poslovnim uporabnikom. Tej sicer še manjka kar veliko funkcionalnosti, tako obljubljajo glasovne klice (torej integracijo z Google Voice), globoko integracijo z Gmailom in samostojne aplikacije za Windows in macOS. Aprila naj bi vpeljali medsebojno komunikacijo med Hangouts Classic in Hangouts Chat (a le pri pogovorih ena na ena, ne pa tudi v skupinskih pogovorih). Kdaj točno pa bo Hangouts Classic povsem opuščen pa še niso objavili – sumimo, da jeseni 2021.