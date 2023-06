Google postaja sanjsko orodje za tržnike

Google je uporabnikom elektronske pošte Gmail omogočil združevanje s preglednicami Sheets in ustvaril odlično orodje za množično pošiljanje sporočil.

Odjemalec elektronske pošte Gmail je že lani pridobil oznake za združevanje sporočil, ki poenostavijo pošiljanje individualne pošte različnim prejemnikom hkrati, zdaj pa so dotično zmogljivost pri Googlu dodatno nadgradili še z integracijo spletne aplikacije Sheets. Slednja uporabnikom omogoča, da parametre, kot so @ime, @priimek, @email in podobni, pridobijo neposredno iz preglednice. Google pravi, da lahko pri združevanju uporabimo katerokoli preglednico, ki vsebuje največ 1.500 prejemnikov, ta pa nam ponudi možnost izbire slehernega stolpca podatkov v obliki oznak za združevanje pošte. Oznake se prikažejo, ko začnemo tipkati @ na zaslonu. Edina omejitev je, da je nova integracija zaenkrat omejena samo na Gmail na spletu.

Opisano združevanje je seveda brezšivno povezano z zmožnostjo Gmail multi-send, ki vsakemu sporočilu med drugim doda povezavo za odjavo. Ko se uporabnik odjavi iz pošiljateljeve liste, njegovo ime ne bo več prikazano med oznakami pri pošiljanju prihodnjih sporočil. Združevanje je na voljo (ali še bo v naslednjih nekaj tednih) naročnikom Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus, Business Standard in Business Plus. Slednja dva paketa privzeto omogočata tudi združevanje pošte za zunanje prejemnike, medtem ko so drugi spočetka omejeni na pošiljanje množičnih sporočil znotraj organizacije.