Objavljeno: 15.5.2025 05:00

Google poskrbel, da se telefonov ne bo več splačalo krasti

Google bo okrepil zaščito pametnih telefonov Factory Reset Protection (FRP), tako da bo ukradene telefone v praksi nemogoče ponovno uporabiti. Že obstoječi Android 15 prinaša nekaj varovalk, novi FRP pa bomo dobili v Androidu 16.

Android ima že danes zaščito podatkov in omogoča zaklep izgubljenega ali ukradenega telefona. Tovarniška ponastavitev (factory reset) telefona je možna na več načinov, eden izmed njih je tudi na daljavo prek Google Find my Device. V takem primeru se ključ za dostop ne izbriše, zato moramo pri ponovni nastavitvi telefona najprej potrditi lastništvo, torej se vpisati z geslom, PIN-om, prstnim odtisom ali vzorcem. Enake posledice ima tovarniška ponastavitev iz servisnega menija (recovery mode), saj jo lahko izvedemo brez prijave, torej kdorkoli pridobi fizičen dostop do telefona.

A omenjen zaščita ni brez lukenj, ki jih tatovi dobro poznajo. Najbolj očitna je uporaba brez vnosa podatkov o računu. Če čarovnika za nastavitev preskočimo, lahko telefon uporabljamo. V Androidu 15 je to že nekoliko težje, saj potem ne moremo nameščati novih aplikacij, dodajati profilov ali spremeniti vzorca za odklep.

V novi verziji Androida bo to v celoti onemogočeno, telefon brez potrditve lastništva pa bo v vseh pogledih neuporaben, četudi ga bomo tovarniško ponastavili.