Objavljeno: 22.5.2023 06:00

Google ponuja nove vrhnje domene in to ni dobro

Še pred desetletjem so bile vrhnje domene na internetu precej jasno razdeljene. Poleg dvočrkovnih nacionalnih domen je obstajalo še prgišče tričrkovnih, denimo .com, .org, .gov, .edu in .net. Potem pa je upravljavec ICANN ugotovil, da lahko veliko zasluži s prodajo novih vrhnjih domen, ki stanejo 185.000 dolarjev. Tako imamo danes .google, .agency, .jobs in podobno.

V nekaterih primerih je to povsem neškodljivo, kakor so na primer Googlovi blogi (blog.google). Sedaj pa je Google zagnal še osem novih vrhnjih domen: .foo, .zip, .mov, .nexus, .dad, .phd, .prof, .esq. Domene na njih lahko kupimo pri Google Registry. Od 10. maja naprej so dostopne vsakomur.

To pa predstavlja možne težave. Zlasti problematični sta domeni .zip in .mov, ki sta tudi pogosti končnici datotek. To pomeni, da bodo sedaj nekateri odjemalci za elektronsko pošto, aplikacije za dostop do družbenih omrežij ali kar spletne stani avtomatično spreminjale tovrstne naslove v hiperpovezave. Če bo kdo registriral takšno domeno in nanjo podtaknil zlonamerno kodo, se bo ta lahko hitro širila.

Internetne povezave namreč vsebujejo precej možnosti, ki niti veščim uporabnikom niso vedno poznane. Znak @ na primer pomeni uporabniške podatke, in tako povezava https://google.com/search@bing.com vodi do Googla, https://google.com@bing.com pa do Binga. Razlika se skriva v dveh znakih Unicode (U+2044 in U+2215), ki sta nadvse podobna poševnici, a to nista. V hiperpovezavah v besedilo je možno @ poljubno zmanjšati, da je zmeda še večja.

Drži, da so se tovrstne zlorabe tudi v preteklosti že lahko dogajale, a domene s končnicami .zip in .mov jih bodo še poenostavile, s tem ko bodo zmedle uporabnike. Ali je resnično potrebno, da imamo vrhnje domene .zip in .mov? Google meni tako, strokovnjaki pa ravno nasprotno. A dejstvo je, da jih imamo. Registriranih je že več kot 3000, vseh vrhnjih domen pa je že 1480, če si želite kakšne eksotike.

Google