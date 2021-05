Google ponovno z bralnikom RSS

Google je pred osmimi leti ukinil svoj RSS bralnik Google Reader, sedaj pa v brskalnik Chrome vgrajuje - osnovni bralnik virov RSS.

Na straneh, ki podpirajo RSS, bomo tako videli možnost »Follow« (sledi), novosti s teh strani pa bomo lahko prikazali v vsakem novo-odprtem zavihku. Gre torej le za omejeno funkcionalnost, a se zna zgoditi, da se bo ta s časom razširila.

RSS (Really Simple Syndication) je odprta tehnologija za sledenje novim objavam na spletnih straneh (trenutno aktualna različica specifikacije je 2.0.11, objavljena leta 2009). Gre za enostavno datoteko v obliki .rss ali .xml, v katero se zapišejo novosti (denimo novica z naše spletne strani, vključno z meta podatki). Za branje teh virov smo nekoč uporabljali namenske programe (med drugimi so podporo za ta standard vgradili programi za branje elektronske pošte), kasneje pa so glavno vlogo prevzele spletne storitve.

Ena najbolj poznanih je bila storitev Google Reader – odličen, preprost spletni bralnik novic, ki so ga pri Googlu splavili leta 2005 preko Google Labs, iztočnice za raznovrstne Googlove testne projekte. Bralnik je hitro pridobil na priljubljenosti in zaradi kombinacije funkcionalnosti in preglednosti hitro izrinil konkurenco. Leta 2013 pa so pri Googlu Reader ukinili, saj da naj bi imel premalo uporabnikov. Takrat so se pojavljala ugibanja, da ga naj bi ukinili zato, da bi uporabnike potisnili v uporabo (tudi že ukinjenega) družabnega omrežja Google+.