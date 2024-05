Objavljeno: 20.5.2024 07:00

Google pomotoma pobrisal vse podatke avstralskega pokojninskega sklada

UniSuper je 135 milijard dolarjev težak avstralski pokojninski sklad, ki ima plačljivi račun pri Google Cloudu. Pred dvema tednoma je Google njihov račun v celoti pobrisal, zaradi česar so dva tedna imeli motnje pri delovanju. Google se je opravičil, težavo pa so s skupnimi močmi uspeli rešiti.

Gre za enkratno težavo, ki se v tolikšni meri še ni zgodila. Iz javnosti nepoznanih razlogov je Google 2. maja pomotoma pobrisal vse podatke v profilu UniSuper, kar je povzročilo izpad delovanja. UniSuper je sicer imel kopije tudi na drugih lokacijah, a je izbris naročnine na Google Cloud povzročil zrcaljenje brisanja tudi na teh lokacijah. Te so bile namreč odporne na različne težave, ne pa tudi na izbris računa.

UniSuper je uspel podatke rešiti, ker je imel pri drugih ponudnikih povsem nepovezane varnostne kopije. V Googlu so se posuli s pepelom in poudarili, da je šlo za enkratni spodrsljaj, ki se zgodil še nikoli in se tudi ne bo ponovil, saj vzrok identificirali in izvedli ustrezne ukrepe za zaščito. Vseeno je 13-dnevni izpad delovanja izjemno dolg, kar priča o zapletenosti situacije.

Upajmo, da bomo v prihodnosti dobili tudi tehnični opis dogajanja, ki bi lahko koristil še komu. Dotlej pa velja: tudi oblak je zgolj računalnik, le da nekje drugje. Redundanca in kopije so nujne, četudi uporabljamo storitev v oblaku. Vsa jajca v isti košari se pač končajo slabo.

