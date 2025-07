Objavljeno: 22.7.2025 08:30

Google pokazal novi Pixel 10

Google razkril Pixel 10, novinca z znanim obrazom, a močnejšim drobovjem.

Google je v kratkem videoposnetku razkril prvo podobo prihajajočega telefona Pixel 10, ki bo uradno predstavljen 20. avgusta na dogodku Made by Google v New Yorku. Novi Pixel ohranja značilno ovalno kamero in oblikovanje predhodnika, medtem ko naj bi ga poganjal nov čip Tensor 5, prvič izdelan pri TSMC s 3-nanometrsko tehnologijo, kar naj bi pomenilo večjo učinkovitost in zmogljivost.

Serijo Pixel 10 bodo zopet sestavljali štirje telefoni (običajen, pro, pro xl in pro fold), ki naj bi dobili svetlejše zaslone in zmogljivejše baterije, Pro Fold na primer zaslon s svetlostjo do 3000 nitov ter večjo baterijo s kapaciteto 5015 mAh. Glede kamer naj bi telefon vseboval 50 MP glavno kamero Samsung GN8, 11 MP telefoto lečo ter 13 MP ultraširokokotno kamero Sony IMX712.

Poleg strojne opreme bodo telefoni Pixel 10 nedvomno opremljeni z Androidom 16 in obilico novih funkcij, podprtih z umetno inteligenco. Čeprav Google s Pixel napravami ne ustvarja največjih prihodkov, z njimi kaže smer razvoja operacijskega sistema Android in so konkurenca Samsungu, OnePlusu in drugim. Sodeč po uspehu Pixla 9 v Severni Ameriki, bo Google s Pixel 10 skušal še povečati svoj vpliv na trgu pametnih telefonov.

UyTYtxmE7TE