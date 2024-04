Objavljeno: 2.4.2024 06:00

Google Podcasts je danes umrl

Danes se izteka življenje Google Podcasts, s katerim smo od leta 2016 lahko poslušali podcaste na Googlovi platformi. Lanskega septembra je Google presenetil z najavo, da se minimalistična aplikacija poslavlja, saj da bo njeno nalogo uspešneje opravljal YouTube Music.

To ni prva Googlova aplikacija za podcaste. Google Listen je živel med leti 2009-2012, od leta 2016 do 2020 pa še Google Play Music Podcasts. Google Podcasts ima zanimivo zgodovino, saj je zrasel iz iskalnika, šele dve leti pozneje (2018) pa je dobil možnost naročanja na podcaste. Zakaj so iskalnik predelali še v predvajalnik podcastov, ni jasno nikomur, saj je Google Play Music Podcasts več kot zadovoljivo opravljal svojo funkcijo. Šele leta 2020, ko so izdali tudi verzijo za iOS, je Google Podcasts vsaj na pol resna aplikacija.

A to je ni rešilo brez pogosto usodo Googlovih izdelkov: smetiščem. Pozornemu bralcu ni ušlo, da sta Google Play Music in Google Podcasts izšla istega leta! V resnici sta izšla isti teden in lepo ponazarjata kaos v Googlovem razvoju, kjer ekipe često razvijajo konkurenčne izdelke. Kakorkoli, oba sta na smetišču zgodovine. Naročnine iz Google Podcasts si lahko izvozite v YouTube Music ali kam drugam.