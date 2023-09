Google Podcasts (2018-2024)

Google je napovedal slovo aplikacije za podkaste Google Podcasts.

Google bo leta 2024 ukinil aplikacijo za podkaste Google Podcasts in njeno funkcionalnost v celoti prenesel na YouTube Music. Pri spletnem velikanu so odločitev sprejeli, ko so primerjali tržni delež obeh aplikacij. Podatki podjetja Edison kažejo, da 23% tedenskih uporabnikov podkastov v ZDA najpogosteje uporablja YouTube, medtem ko se za Google Podcasts odločijo le štirje odstotki. Da bi prehod za uporabnike potekal čim bolj gladko, bo Google objavil orodje, s katerim bodo lahko uporabniki prenesli svoje vsebine iz Google Podcasts na YouTube Music. YouTube Music bo kmalu podpiral tudi naročanje na podkaste prek RSS-virov, kar je trenutno omejeno samo na vsebine, naložene na YouTube.