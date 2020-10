Google Play Pass tudi pri nas

Objavljeno: 2.10.2020 14:27

Googlova naročniška storitev za aplikacije in igre na napravah Android je po novem na voljo tudi v Sloveniji.

Google je lani splavil naročniško storitev Play Pass, kjer za pet dolarjev dobimo dostop do nekaj čez 350 aplikacij in iger, brez oglasov in nakupov dodatkov v aplikacijah (t.i. »in-app purchase«). V tem času so sicer dodali še nekaj vsebin (denimo nekaj podcastov), podobno storitev ponuja tudi Apple, čeprav gre pri Apple Arcade samo za igre (čeprav se tudi Apple vse bolj podaja na področje naročniških storitev. Poleg Slovenije se je na seznamu znašlo še 23 drugih evropskih držav.