Objavljeno: 3.2.2025 06:00

Google Pixel 4a ima nenadoma pol krajšo avtonomijo

Googlov pametni telefon Pixel 4a je resda star skorajda pet let, a je še vedno povsem spodoben kos silicija, ki ima nemalo zadovoljnih uporabnikov. Ti so januarja letos postali nekoliko manj zadovoljni, ko je zaradi posodobitve programske opreme avtonomija telefonov močno upadla.

Kaj je bilo s telefoni narobe, Google ni želel razkriti. Pojavil se je skrivnostni Pixel 4a Battery Performance Program, ki je "prizadete" naprave avtomatično posodobil. Ti telefoni so nenadoma zdržali precej manj časa, polnili pa so se počasneje. Lastniki starih telefonov pa so dobili tudi možnost, da jim Google zamenja baterijo, vrne 50 dolarjev ali podari 100 dolarjev ob nakupu novega pixla.

Sklepati je, da je Google želel preprečiti nenadzorovane izklope telefonov, ki se lahko zgodijo ob nizkem stanju postarane baterije. Sodeč po opisu posodobitve, naj bi ta izboljšala stabilnost. Kópanje po kodi je pokazalo, da se najvišja napetost polnjenja zniža s 4,44 na 3,95 V, kar bistveno zniža kapaciteto baterije (napolnjenost ni linearna funkcija napetosti, temveč sprva počasi upada, nato pa hitro). Kapaciteta baterij, ki jih je proizvedel Lishen, je po novem 1539 mAh namesto 3080 mAh. Podobne efekte opazijo tudi pri baterijah proizvajalca Amperex.

Google je sila skrivnosten in podrobnosti ne želi komentirati. Uporabnikom pa lahko priporočimo, da baterije preprosto zamenjajo. Žal Googlov program v Sloveniji tega še ne omogoča.

