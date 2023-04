Google panično združuje DeepMind in Brain

V Googlu še vedno iščejo primer odziv na izziv, ki ga je ustvaril pojav ChatGPT in kasneje Bing Chata. Najnovejši poizkus je združitev oddelkov Brain in DeepMind, ki v podjetju razvijata umetno inteligenco. Novi oddelek se bo imenoval le še DeepMind.

Ko je Google hitro odgovoril na konkurenčne izdelke s svojim Bardom, je požel precej posmeha. Bard je bil sicer spodoben, a slabši od konkurence, hkrati pa je ob predstavitvi povedal nekaj očitnih neumnosti. V podjetju so imeli krizne sestanke, zaposleni pa so neuradno opozarjali, da je podjetje javnosti predstavilo polizdelek, in protestirali. Zato v Mountain Viewu poskušajo z novimi, še bolj radikalnimi posegi.

DeepMind so v podjetje dobili z nakupom tega londonskega start-upa, ki ga je vodil Demis Hassabis. DeepMind je pozornost sveta požel z AlphaGojem, a je podjetje do danes izdelalo še vse kaj več. AlphaFold je izračunaval zvijanje proteinov. Ko je Google kupil DeepMind, so obljubili, da ga bodo nekaj časa pustili kot samostojno enoto in tako bo ostalo še sedaj, saj bo tudi vodja novega oddelka še vedno Hassabis.

Brain je druga enota, ki je zaslužna za transformerje, ki so korenito spremenili umetno inteligenco in omogočajo današnje velike jezikovne modele. Brain je od začetka del Googla in je tako precej bolj integriran v podjetje, medtem ko je DeepMind deloval kot otok in si je še leta 2021 prizadeval za še več avtonomije (ni m uspelo). Zato se opazovalci čudijo, da ju je Microsoft sedaj združil, saj sta oddelka že doslej precej ostro tekmovala.

A številke so številke in Microsoftu grozi, da bo v tekmi zaostal za konkurenco OpenAI/Microsoft. Spoj oddelkov, naj sta si še tako različna, vidijo kot možnost, da dosežejo kritično maso in pospešijo lasten razvoj. Medtem ko podjetja odpušča – sicer na drugih področjih – Microsoft pa vlaga 13 milijard dolarjev v OpenAI, želi Google ujeti priključek.