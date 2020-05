Google opustil načrte za pametno mesto

Googlovo podjetje Sidewalk Labs je opustilo načrte za razvoj pametnega mesta v kanadskem Torontu, ob tem je navedlo komplikacije, povezane s koronavirusom.

Podjetje je že nekaj let razvijalo 12 arov veliko »pametno« četrt, a je imelo pri tem kar nekaj težav. O tem smo izčrpno pisali pred enim letom. Google je nameraval sosesko Quayside v Torontu predelati v tehnokratsko fantazijo, kjer bi bil ves promet samovozeč, okolje bi nadzirala tipala, s katerimi bi nadzorniki analizirali kakovost zraka in vode, skrbeli pa tudi za razsvetljavo in drugo javno infrastrukturo. A kot so poudarili urbanisti Google ni dobrodelna organizacija – korporacija bi dobila dostop do izredno pomembnih podatkov s področja dnevnih migracij meščanov, porabi energije, segmentirane po napravah, itd.

Tako je tekom tega projekta odstopilo več pomembnejših soustvarjalcev, denimo bivše informacijske pooblaščenke mesta Toronto, ki je v odstopni izjavi povedala, da Sidewalk Labs zavaja z izjavami, da bo vse zbrane osebne podatke anonimiziral pred obdelavo. Odstopila je tudi ena izmed glavnih urbanistk, ki je odnos podjetja do meščanskih podatkov označila kot »vampirski«. Po sklenitvi sporazuma se je sicer tudi izkazalo, da ima podjetje večje načrte, kot so bili v osnovi predstavljeni, neodvisna komisija pa je v poročilu objavila kritike, da so nekatere tehnološke ideje le same sebi v namen.

Direktor podjetja Sidewalk Labs, Dan Doctoroff, je kot razlog za opustitev načrta navedel ekonomsko negotovost v času koronavirusa, saj je pretežko, da bi bil projekt v trenutni situaciji finančno smotrn brez večjih omejitev. Organizacija Waterfront Toronto, ki je vodila javno stran projekta, se je v izjavi zahvalila za dosedanje sodelovanje, čeprav se projekt ni zaključil po načrtih. Pravijo, da bodo še naprej iskali inovativne rešitve na področju stanovanjskih problematik, mobilnosti in drugih izzivov.