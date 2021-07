Objavljeno: 26.7.2021 15:07

Google opušča tehnologijo AMP

Google je pred leti predstavil tehnologijo AMP za hitrejše strani na mobilnih napravah, sedaj pa tehnologijo počasi opušča.

Tehnologija ni pridobila ravno veliko navdušencev, saj je terjala veliko dodatnega dela za razvijalce spletnih strani, hkrati je omejevala nekatere lastnosti strani (denimo kopiranje konkretnih naslovov URL). Hkrati se je pojavilo tudi veliko kritik na račun Googlove vloge pri tej tehnologiji, saj je med mnogimi veljalo mnenje, da gre še en poizkus Googla za širitev svoje vloge v spletu. Google je med iskalnimi rezultati dajal preference stranem, ki so ponujale različico AMP, a bodo to sedaj le opustili. Hkrati bodo v svojo aplikacijo Google News (in istoimensko spletno stran) začeli uvrščati tudi strani, ki nimajo različice AMP.