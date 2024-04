Google omogočil prenos dveh aplikacij hkrati

Google je začel uvajati novo funkcijo na tržnici Play, ki omogoča sočasne prenose dveh aplikacij za Android.

Tržnica Play je končno bogatejša za sočasne prenose aplikacij. To pomeni, da uporabniki lahko hkrati prenašamo dve aplikaciji, kar pospeši postopek namestitve več aplikacij naenkrat. Če poskusimo dodati še tretjo aplikacijo v vrsto za prenos, bo ta ostala v stanju čakanja, dokler se ena od prejšnjih ne prenese in sprosti mesto v vrsti. Funkcija je že na voljo na nekaterih napravah, kot je Google Pixel 6, vendar je dostop do nje odvisen od postopnega uvajanja, ki ga izvaja Google. Uporabniki drugih modelov ali znamk telefonov tako morda še ne bomo mogli izkoristiti nove funkcije. Poleg tega je pomembno omeniti, da se sočasni prenosi nanašajo le na novo nameščene aplikacije. Posodobitve že nameščenih aplikacij bodo še vedno potekale posamično, kar pomeni, da bomo morali počakati, da se posodobitev ene aplikacije dokonča, preden se začne posodobitev druge.