Google omogočil pametno iskanje s kamero

Googlov iskalnik je bogatejši za nadgradnjo funkcionalnosti AI Mode.

Nova posodobitev uporabnikom omogoča, da s pomočjo kamere posnamejo fotografijo ali videoposnetek in nato zastavijo kompleksna vprašanja o tem, kar vidijo. Gre za združitev zmožnosti Google Lens in umetne inteligence Gemini, ki omogoča globoko razumevanje vizualnih prizorov, od prepoznavanja materialov in oblik do razumevanja tematik knjig, primerjanja izdelkov ali celo načrtovanja potovanj na podlagi vsebine slike. Iskanje prek kamere tako postaja precej več kot zgolj prepoznavanje objektov, saj gre za interaktivno razumevanje vizualnih kontekstov. Nadgradnja deluje na način, kjer sistem samodejno zastavi več vprašanj na podlagi celotne slike in njenih posameznih elementov. To pomeni, da lahko uporabnik na primer posname sliko knjižne police in sistem bo prepoznal naslove, analiziral tematike in predlagal podobne knjige z visoko oceno.

AI Mode je trenutno na voljo uporabnikom, ki sodelujejo v programu Google Labs in imajo naročnino Google One AI Premium. Uporabljati ga je mogoče tako na mobilnih napravah (prek aplikacije Google) kot na namizju, čeprav ni še povsem jasno, ali bo funkcija Google Lens enako obsežno podprta na vseh platformah. Google poroča, da je bil odziv prvih uporabnikov pozitiven, način AI Mode naj bi bil hitrejši, natančnejši in vsebinsko bogatejši kot klasično besedilno iskanje.