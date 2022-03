Google omogoča registracijo domen

Po dolgih sedmih letih tičanja v verziji beta je Google naposled le izdal polno verzijo storitve Google Domains, ki omogoča nakup domen. Doslej je beta verzijo uporabilo že več milijonov ljudi, od danes pa je uradno na voljo prebivalcem 26 držav.

Začelo se je davnega leta 2014, ko je Google ugotovil, da bi uporabnikom lahko ponudil nakup domene. Ponudili so registracijo domen, gostovanje DNS, dinamični DNS ter posredovanje domen in elektronske pošte. Neposredna integracija z Google DNS in Google Workspaces pa olajša delo obstoječim Googlovim uporabnikom.

Googlov seznam izdelkov, ki so se leta valjali po beta verzijah, nato pa brez razlage odšli na smetišče zgodovine, je dolg. Zato je uspel Google Domains toliko večje presenečenje, saj je v dobrih sedmih letih marsikdo pozabil, da storitev sploh obstaja. Kdor ni, mu Google nudi 20 odstotkov popusta do 15. aprila.

Google Domains je na voljo v večini EU, zlasti v večjih državah, v Sloveniji pa še ne.

Google