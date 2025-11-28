Google omejuje Nano Banano

Google je začel omejevati brezplačno uporabo umetne inteligence Nano Banana.

Zaradi velikega zanimanja za storitev generiranja slik z umetno inteligenco lahko brezplačni uporabniki zdaj ustvarijo le tri izdelke na dan. Google omejuje tudi brezplačni dostop do modela Gemini 3 Pro. Dokumentacija navaja, da imajo neplačniki le osnovni dostop z dnevno spreminjajočimi se omejitvami. Ob lansiranju 18. novembra je Google obljubil pet brezplačnih pozivov na dan, kar je ustrezalo omejitvam pri Gemini 2.5 Pro. Plačljivi naročniški načrti ostajajo nespremenjeni: uporabniki Google AI Pro imajo na voljo 100 pozivov na dan, uporabniki AI Ultra pa 500.

Podobne omejitve niso novost v industriji umetne inteligence, OpenAI je ob predstavitvi zaradi prevelike priljubljenosti prav tako moral začasno onemogočiti dostop do ustvarjanja slik za brezplačne uporabnike svojih modelov.