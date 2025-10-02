Objavljeno: 2.10.2025 06:00

Google omejuje iskanje Trumpa v povezavi z demenco

Google več kot očitno omejuje rezultate umetne inteligence za iskalne poizvedbe o Trumpu in demenci.

Na vprašanje, ali Trump kaže znake demence, nam umetna inteligenca v Googlovem iskalnikom pokaže sporočilo, da za dotično iskanje ni na voljo povzetek. Iskalnik v načinu AI Mode tako postreže zgolj s seznamom desetih spletnih rezultatov, brez samodejno ustvarjene združene vsebine. Podobno se dogaja tudi z iskanji, kot sta Alzheimer ali senilnost v povezavi s Trumpom. Vsa našteta iskanja dajo zgolj povezave, a nobenega povzetka, medtem ko enaka iskanja v povezavi z drugimi predsedniki delujejo popolnoma običajno. Tak je primer tovrstnega vprašanja o nekdanjem ameriškem predsedniku Bidnu, za katerega umetna inteligenca povzame, da ni javnega dokaza, da ima Biden to bolezen.

Iz tega izhaja, da Google pri nekaterih občutljivih temah, zlasti tistih, ki zadevajo ameriškega predsednika Trumpa, namerno omejuje avtomatske povzetke. V uradni izjavi je spletni velikan dejal, da umetno inteligentni povzetki niso namenjeni prikazu odgovorov na vsako poizvedbo, a tak odgovor ne pojasni, zakaj so te omejitve uvedene ravno pri vprašanjih o Trumpu.