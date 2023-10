Google odslej brez gesel

Pri Googlu so napovedali, da bodo njihove aplikacije in storitve od zdaj naprej privzeto brez gesel.

Gesla, ki so v tehnološki industriji prisotna od 60-ih let prejšnjega stoletja, se neizogibno poslavljajo. Spletni velikan Google je napovedal, da bodo vse njegove aplikacije in storitve poslej privzeto uporabljale ključe za dostop Passkeys. Slednji združujejo kodo z biometričnimi informacijami, kot sta prstni odtis ali prepoznavanje obraza, kar jih naredi lažje zapomnljive in težje odtujljive. Googlove aplikacije, kot so YouTube, Search in Maps, že nekaj časa podpirajo nov format, a je bila njegova uporaba počasnejša od pričakovanj. Google trdi, da je nova tehnologija hitrejša in varnejša. Sriram Karra in Christiaan Brand iz Googla trdita, da so ključi Passkeys 40% hitrejši od gesel in temeljijo na vrsti kriptografije, ki jih naredi varnejše.

Uporabniki Googla, ki še niso uporabljali ključev Passkeys, bodo ob naslednji prijavi v svoj račun prejeli poziv za njihovo nastavitev. Ključi za dostop so že omogočeni na številnih drugih spletnih platformah, vključno s tržnico eBay in storitvijo Uber. Google priznava, da nove tehnologije potrebujejo čas, da se uveljavijo, zato so ljudem dali možnost, da začasno izberejo ključe za dostop in uporabljajo gesla, kjer je to mogoče. Podjetje ni določilo datuma, kdaj bodo gesla v celoti opuščena, vendar nekateri varnostni strokovnjaki trdijo, da se njihov konec nezadržno bliža.