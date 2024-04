Google odpušča zaradi protestov proti Izraelu

Google je zaradi protestov proti razvoju oblačnih storitev za izraelsko vlado ta teden odpustil 28 ljudi.

Zaposleni v Googlovih pisarnah v New Yorku in Kaliforniji so protestirali proti Googlovemu sodelovanju v 1,2 milijarde dolarjev vrednem projektu Nimbus, v katerem spletni velikan skupaj z Amazonom razvija oblačne rešitve za izraelsko vlado. Nekateri protestniki so zasedli pisarno izvršnega direktorja Googlovega oblaka, Thomasa Kuriana, dokler jih ni odstranila policija. Google je prejšnji mesec odpustil še enega zaposlenega, ki je protestiral med podjetniško predstavitvijo v Izraelu.

V sporočilu, ki ga je Google poslal vsem zaposlenim, je glavni varnostnik podjetja Chris Rackow izjavil, da takšno obnašanje na delovnem mestu ni sprejemljivo in ga ne bodo tolerirali. Skupina No Tech for Apartheid, ki stoji za protesti, je Googlova odpuščanja označila za maščevanje in trdi, da v treh letih protestiranja proti projektu Nimbus niso prejeli nobenega odgovora od izvršnih delavcev. Poudarili so, da imajo Googlovi delavci pravico do mirnih protestov glede pogojev svojega dela.