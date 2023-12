Google odpušča, umetna inteligenca nadomešča

Tehnološka publikacija The Information poroča, da namerava Google zaradi napredka umetne inteligence odpustiti velik del oddelka za prodajo oglasov, ki danes šteje 30.000 zaposlenih.

Google, ki je v preteklem letu odpustil okoli 12.000 zaposlenih, kar je največje odpuščanje v zgodovini podjetja, načrtuje reorganizacijo enote za prodajo oglasov. Mnoga delovna mesta v oddelku so odveč, odkar je Google uvedel nova umetno inteligentna orodja za ustvarjanje oglasov, ki so pisani na kožo strankam, vendar ne zahtevajo pozornosti s strani zaposlenih. Pri Googlu so orodje Performance Max predstavili že leta 2021, a so mu šele letos dodali generativne AI zmožnosti, ki so prepričale večino oglaševalcev ter odpravile potrebo po človeških delavcih, specializiranih za prodajo oglasov iskalnika Google, odjemalca elektronske pošte Gmail, spletišča YouTube in zemljevidov Maps.