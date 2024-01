Google odpušča in krči Assistanta

Google je v sredo zvečer več sto zaposlenih obvestil, da ne bodo več sodelovali z njimi, poročajo iz podjetja. Odpuščali so v oddelku, ki razvija Google Assistant in strojno opremo, zlasti obogateno resničnost, telefone Pixel, ure Fitbit in termostate Nest. Odpuščali so tudi inženirje v jedrnem oddelku.

V izjavi za javnost so povedali, da so se za težko odločitev odločili zaradi krčenja stroškov. Osredotočili se bodo na glavne prioritete in priložnosti. To sicer niso prva odpuščanja v zadnjem letu, saj so v drugi polovici leta 2023 že odpuščali, podobno kot je to počela konkurenca. Google, Meta, Amazon, Spotify in drugi so lani odpustili več kot 220 tisoč zaposlenih.

Googlov izvršni direktor Sundar Pichai vse od julija 2022 ponavlja, da se mora podjetje osredotočiti na ključne dejavnosti in oklestiti stroške. Začeli so že lanskega januarja, ko so odpustili šest odstotkov zaposlenih, nadaljevali pa skozi celo leto.

Google odpušča, umetna inteligenca nadomešča

Dodaten preplah v podjetju je povzročil uspeh umetne inteligence v OpenAI, ki je Google ujel nepripravljen. Microsoft je prek vložka v OpenAI nenadoma pridobil veliko prednost pred Googlom, zato je slednji pohitel z razvojem svojega Barda.

Hkrati z odpuščanjem Google reže tudi funkcionalnosti v Assistantu. Odstranili jih bodo kar 17, ki jih uporabniki ne uporabljajo prav pogosto. To je na primer pošiljanje elektronskih sporočil z glasovnimi ukazi.