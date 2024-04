Objavljeno: 26.4.2024 13:00

Google navdušil z rekordnimi rezultati

Alphabet je včeraj zvečer po našem času razkril poslovne rezultate, ki so navdušili in delnico podjetja poslali več kot 11 odstotkov više. Prihodki so se povišali za 16 odstotkov, s čimer so presegli tudi najbolj optimistična pričakovanja analitiko. Alphabet je napovedal tudi dividendo v višini 0,20 dolarja na delnico in za 70 milijard dolarjev odkupov lastnih delnic.

Prihodki so v minulem četrtletju znašali 67,6 milijarde dolarjev, dobiček na delnico 1,89 dolarja. Dobiček se je povečal za 57 odstotkov na 23,66 milijarde dolarjev. Medtem so analitiki pričakovali 66,1 milijarde dolarjev prihodkov in 1,53 dolarja dobička. Še vedno levji delež prihodkov ustvari Google Search, in sicer 48 milijard dolarjev, pomembni pa so še YouTube, Google Network, naročnine in Google Cloud, ki vsi ustvarijo med 9 in 10 milijard dolarjev prihodkov.

Ključno vprašanje je, kako bo v prihodnosti. Alphabet poudarja, da so na področju umetne inteligence v dobrem položaju in da ne zaostajajo za konkurenco. Tržna kapitalizacija podjetja kmalu po teh najavah presegla dva bilijona dolarjev.