Objavljeno: 14.5.2022 07:17

Google napovedal telefon Pixel 6a

Google je na dogodku Google I/O prikazal telefon Pixel 6a, zraven pa še uro Pixel Watch in slušalke Pixel Buds Pro.

Poleg tega so napovedali še prihajajoči telefon Pixel 7. Model Pixel 6a je cenejša alternativa dražjemu modelu Pixel 6, v Evropi bo veljal okoli 450 evrov (Pixel 6 velja okoli 600 evrov, Pixel 6 Pro pa slabih 900). V uporabi bo procesor Tensor, znan že iz obstoječega Pixel 6. Zaslon je nekoliko slabši, gre za 6,1-palčni zaslon OLED z osveževanjem 60 Hz – škoda, saj dobimo pri nekaterih konkurentih v tem cenovnem razredu tudi že zaslone 120 Hz. Pomnilnika bo 6 GB, prostora za podatke pa v osnovni različici 128 GB. Varčevali so tudi pri fotografskem sklopu, saj bo osnovno kamero z 50 MP iz modela Pixel 6 zamenjala kamera z 12 MP. Baterija bo ponudila 4410 mAh ter hitro napajanje z 18W. Največja prednost Googlovih telefonov je uporaba Androida, kot so si ga zamislili pri Googlu, ter hitre in dolgotrajne programske nadgradnje. Prodaja naj bi stekla konec julija.

Kot rečeno, so omenili tudi prihajajoči model Pixel 7, ki ga pričakujemo jeseni. Znanega ni še veliko, bo pa oblikovanje zelo podobno sedanjemu Pixel 6.

nP-nMZpLM1A