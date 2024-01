Google nadaljuje odpuščanja

Tudi v Googlu občutijo zaostrene gospodarske razmere, zato bodo letos pretežno odpuščali, je sporočil izvršni direktor Sundar Pichai. Spočetka kanijo odsloviti 100 zaposlenih v oddelku za YouTube, kar je že tretji krog odpuščanj v zadnjem tednu (!). Napovedali so namreč že odpuščanja v oddelku za Google Assistant in za Google Ads. V zadnjih dvanajstih mesecih pa so odpuščali že desetkrat.

A se pri tem ne bo končalo. Pichai je dejal, da pričakujejo še več odpuščanj v letošnjem letu. V okrožnici zaposlenim je dejal, naj se pripravijo na težko leto. Ob tem je nič kaj kriptično dejal, da bodo nekatere skupine morale prilagoditi kadrovsko zasedbo in da bodo nekatera delovna mesta prizadeta.

Google je točno pred letom dni najavil, da bo odpustil 12.000 ljudi. Ob tem Google ves čas tudi zaposluje. Tako se je v minulem letu število zaposlenih znižalo le za 4400 in je še vedno obsegalo dobrih 180.000 ljudi. Ni skrivnost, da številni investitorji želijo, da se podjetje skrči nazaj na 150.000 ljudi, kolikor jih je zaposlovalo leta 2021.

Google počasi postaja klasična multinacionalka, kjer ni več prostora za neskončne priboljške, 20 odstotkov časa za stranske projekte in številne druge ugodnosti. Razpoloženje v podjetju upada, a vodstvo ostaja neomajno.