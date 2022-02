Objavljeno: 17.2.2022 12:07

Google načrtuje omejitev sledenja v aplikacijah

Google bo sledil zgledu Appla in v Androidu omejil sledenje uporabnikom med aplikacijami.

Ob tem so povedali, da njihove omejitve ne bodo tako stroge kot pri Applu, njihov vpliv na oglaševalce (torej na oglaševalski dobiček) naj bi bil manjši. V praksi gre za to, da telefoni aplikacijam javijo unikatno identifikacijsko številko, ta pa se uporabi za sledenje uporabniku pri njegovi uporabi različnih aplikacij. Če nam Facebook torej pokaže oglas za določeno aplikacijo, to pa kasneje na telefonu tudi zaženemo, se lahko poveže korelacija med omenjenim oglasom in našim prenosom aplikacije.

Apple je jeseni močno omejil to deljenje, saj nas morajo aplikacije na iOS pri prvem zagonu vprašati, če jim dovolimo tako početje. Bojda velika večina uporabnikov tega ne potrdi, saj uporabnik v praksi od tega nima nič, aplikacije brez težav delujejo tudi brez tega deljenja podatkov. Veliki oglaševalci so tako zabeležili enormen padec prihodkov – ocene gredo tudi do 10 milijard dolarjev. Največ tega naj bi izgubili pri Facebooku, saj gre za največjo oglaševalsko mrežo.

Google načrtuje nekaj podobnega, že nekaj časa namreč delajo na iniciativi »Privacy Sandbox«, torej zasebnem peskovniku. Gre za razvoj spletnih standardov, ki bi ščitili zasebnost uporabnikov, a vseeno oglaševalcem omogočili nemoteno delo. Novost razvijajo tudi za okolje Android, niso pa izdali nobenih resnih podrobnosti – glede na to, da so tudi sami med večjimi spletnimi oglaševalci, in da obljubljajo, da bo njihov vpliv na obstoječe oglaševalce manjši, kot je vpliv Applovih omejitev, bomo videli, če bo novost sploh dosegla kakšno omembe vredno spremembo.