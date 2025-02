Google na telefonih iPhone z zmožnostjo obkroži in išči

Google širi svoje iskalne funkcije na telefonih iPhone s pomočjo novih gest v aplikaciji Google in brskalniku Chrome.

Nova funkcionalnost omogoča uporabnikom, da z risanjem, označevanjem ali dotikanjem na zaslonu hitro poiščejo informacije, ne da bi morali narediti posnetek zaslona ali odpreti nov zavihek. Funkcija, ki je podobna Androidovi Circle to Search, omogoča prepoznavo besedila, slik, videov in celo predmetov za nakupovanje. Uporabniki lahko na ta način identificirajo tudi lokacije, rastline in živali ali poiščejo definicije besed in fraz. Za uporabo morajo v meniju s tremi pikami izbrati možnost Search Screen with Google Lens, kmalu pa bo na naslovni vrstici brskalnika dodana posebna ikona za hitrejši dostop. Google poleg tega širi tudi funkcijo AI Overviews, ki v iskalnih rezultatih prikazuje povzetke generirane z umetno inteligenco.

Obe funkcionalnosti bosta postopoma na voljo v naslednjih mesecih.