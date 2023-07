Google mora zaradi Chromecastov plačati 338 milijonov dolarjev

Zvezno sodišče v teksaškem Wacu je odločilo, da je Google kršil patente podjetja Touchstream, zaradi česar mora plačati 338 milijonov dolarjev odškodnine. Gre za patente, ki pokrivajo tehnologijo za pretočne vsebine na daljavo, ki jih Google uporablja v svojem Chromecastu in sorodnih napravah.

Remote-streaming je prenos predvajane vsebine z enega zaslona na drugega, torej za oddaljeno pretakanje. Podjetje Touchstream je leta 2021 vložilo tožbo proti Googlu, češ da je to tehnologijo že leta 2010 izumil David Strober, ustanovitelj podjetja. Google tedaj ni bil zainteresiran za odkup, a so potem leta 2013 podobno tehnologijo vključili v Chromecast.

Touchstream je trdil, da je Google prekopiral njihovo tehnologijo in pri tem kršil tri patente. Ker se podjetje ni želelo poravnati, so leta 2021 vložili tožbo. Pri tem Google ni edini, ki so ga tožili. Tožbe zoper Comcast, Charter in Altice – to so kabelski operaterji – še tečejo.

Google se bo na sodbo pritožil.