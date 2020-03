Google, Microsoft in Cisco začasno podarjajo dostop do nekaterih svojih storitev v oblaku

Zaradi karantene, ki jo začenja uvajati vedno več držav, sta se Microsoft in Google odločila, da boste nekatere svoje »oblačne« pakete v uporabo dala zastonj. Z njihovo pomočjo naj bi uporabniki lažje in bolj učinkovito delali od doma.

Microsoft je tako za obdobje šestih mesecev odprl dostop do storitve za skupinsko delo Microsoft Teams. Storitev je sicer del plačljivega paketa Office 365, vendar lahko sedaj do njega dostopajo vsi, brezplačno.

Google je, po drugi strani, vsem uporabnikom svojega paketa G Suite brezplačno »odprl« tudi dostop do videokonferenčnega orodja Hangouts Meet in Google Classroom. Ponudba velja do 1. julija 2020.

Zanimiva je tudi rešitev, ki so jo uspeli dogovoriti na Hrvaškem – tam je hrvaški CARNET (nekakšen ekvivalent slovenskega ARNESa) v dogovoru z Googlom vsem hrvaškim učencem in učiteljem dal v brezplačno uporabo paket G Suite for Education. Uporabniki se v sistem prijavijo prek vstopne točke skole.hr, za prijavo pa potrebujejo šolsko prijavno geslo AAI@EduHr.

Podobno je ravnal tudi Cisco, ki za čas krize z virusom odpira svoj sodelovalni sistem Webex. Za skupine do 100 hkratnih povezav je dostop brezplačen.

Hvalevredne poteze, ob katerih pa se je vredno spomniti tudi nealtruističnega dela – za Microsoft in Google je to tudi učinkovito oglaševanje. Uporabniki, ki se bodo sistemov navadili v času krize, jih bodo verjetno uporabljali tudi kasneje, izven nje. Google denimo storitev sicer računa 13 dolarjev na mesec, na osebo.

Zaradi strmo rastočega števila uporabnikov ima vedno več sistemov v oblaku težave z zanesljivostjo delovanja, o čemer smo že pisali.