Google Meet in Google Meet

Google bo aplikacijo za video klice, trenutno imenovano Google Duo, preimenoval v Google Meet, ob tem pa bo obstoječa aplikacija Google Meet vsaj še nekaj časa na voljo.

Povedano drugače bosta nekaj časa na voljo dve aplikaciji s praktično enakim imenom. Prva je obstoječi Google Meet, nekoč znan kot Google Hangouts Meet, trenutno označen kot »Google Meet (original): The updated Meet app«. Druga pa je prenovljeni Google Duo, trenutno imenovan »Google Meet: The updated Duo app«. Prvo aplikacijo bodo sicer v kratkem povsem umaknili, to se bo zgodilo, ko bo dobila druga vse potrebne funkcije.

Google Hangouts meet so splavili leta 2017, namenjena je bila poslovnim video sestankom, resnejši zagon je dobila s pandemijo COVID-19, čeprav takrat še ni bila brezplačna. Google Duo pa so predstavili leta 2016 v povezavi z Google Allo, šlo naj bi za konkurenco WhatsApp, ki ga je pred tem kupil Facebook. Google Allo je bil Googlov lastno-razviti odgovor, a so funkcijo video klicev ločili v posebno aplikacijo – Google Duo. Aplikacije so leta 2020 prišle pod okrilje ene ekipe – poleg omenjenih Google Meet in Google Duo je to pomenilo še Google Chat, Google Messages, Google Hangouts in Google Voice. Pod okrilje te skupine pa je prišel še Android phone (torej Android aplikacija za telefonske klice).

Povsem intuitivno in pregledno ;-)