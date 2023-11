Objavljeno: 27.11.2023 05:00

Google Maps voznike vodil v neprehodno puščavo Mojave

Večkrat smo že pisali, da je slepo sledenje navigaciji, denimo Google Maps, lahko nespametno, včasih celo nevarno. V Kaliforniji so imeli minuli teden spet lekcijo iz navigacije, ko je Google Maps več avtomobil vodil globoko v puščavo Mojave, od koder so jih morale reševati vlečne službe.

To pot bi nesrečnim voznikom to lahko celo odpustili. Voznike, ki so se želeli odpraviti iz Las Vegasa, kjer je 19. novembra potekala dirka formule ena, nazaj v Los Angeles, je oviral peščeni vihar. Ta je na avtocesti I-15, ki se po navadi uporablja za to pot, povzročal dolge zastoje. Google Maps je zato voznikom predlagal alternativno pot, ki bi bila uro hitrejša.

A pot je vodila skozi puščavo Mojave in je postajala čedalje slabše prevozna. Šlo je za pustolovsko pot za preganjanje po puščavi (off-road trail), ne pa za resno cestno povezavo. Avtomobilov, ki so se ujeli v past, je bilo cel kup. Ljudje niso niti točno vedeli, kje so, zato so poklicali na številko za klic v sili. A ker so imeli reševalci obilico dela z nevihto na I-15, so morali na koncu počakati več ur, da so se do njih prebile vlečne službe. Avtomobile je namreč vožnja po divji poti tudi poškodovala.