Google Maps kaže promet ob ruskem napadu na Ukrajino

Google Maps že dolgo časa kaže promet v živo, ob ruskem napadu na Ukrajino pa se vidijo zastoji s smeri Kijeva proti zahodu.

Živimo v vse bolj povezanem svetu, kar se kaže tudi ob ruskem napadu na Ukrajino. Poleg prometa, ki ga lahko spremljamo v živo preko Google Maps, je na YouTube tudi veliko število spletnih kamer, ki oddajajo v živo, ogromno posnetkov in poročanja prihaja tudi preko Twitterja, Facebooka, Tiktoka in drugih. Pri tem velja poudarit, da je v družabnih omrežjih aktivnih tudi ogromno botov, ki se trudijo poplaviti komentarje in objave. Z neprimernimi komentarji se trudijo, da bi algoritmih spletišč (denimo na YouTube) samodejno odstranili video posnetke in prenose spletnih kamer. Tehnološka podjetja naj bi že aktivno spremljala te kanale, kot pravi rek je resnica prva žrtev vsake vojne.