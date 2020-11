Google končuje neomejeno nalaganje fotografij v Google Photos

Objavljeno: 12.11.2020 11:31

Google je začel uporabnike Google Photos opozarjati, da bodo v kratkem ukinili neomejeno hrambo fotografij višjih ločljivosti.

Doslej smo lahko v Googlovo storitev nalagali neomejeno fotografij in videa, na svoji strani je Google oboje sicer zmanjšal – fotografije na 16 milijonov pik, video posnetke pa na 1080p. Po novem pa se bodo fotografije, večje od 16 milijonov pik, in posnetki v ločljivosti višje od 1080p, šteli v kvoto, ki jo imamo v okviru Google Drive – to je 15 GB. Doslej naložene fotografije (in video posnetki) bodo iz tega izvzeti, novost bo začela veljati 1. junija 2021. Kvota je sicer skupna za vse storitve, torej tudi Gmail in Google Drive.

Google seveda ponuja plačljive nadgradnje prostora – za 2 evra na mesec dobimo 100 GB prostora, za 3 evre 200 GB, za 10 evrov pa 2 TB, vsi ti paketi omogočajo deljenje prostora tudi z družinskimi člani.

Tak korak je sicer tipičen primer izkoriščanja položaja. Google že nekaj let ponuja neomejeno prostora pri storitvi Photos, s tem pa je s trga izrinil kar nekaj majhnih zagonskih podjetij, ki niso imeli sredstev, da bi se kosali s to ponudbo (denimo Everpix, Picturelife, itd). Sedaj, ko je večina teh podjetji že zaprlo svoja vrata in so se uporabniki navadili na brezplačno storitev, pa uvajajo omejitve, s katerimi uporabnike prepričujejo v plačljive pakete. Nekoč inovativno področje si je tako razdelilo le še par velikih podjetji, predvsem Google in Facebook.