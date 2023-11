Google je Samsungu plačal osem milijard dolarjev, da nima konkurence

Nadaljujejo se razkritja o Googlovem poslovanju, ki v postopku zaradi domnevnih kršitev protimonopolne zakonodaje na ameriškem sodišču pronicajo v javnost. Sedaj smo izvedeli, da so Samsungu plačali osem milijard dolarjev v minulih štirih letih, da je Googlov iskalnik ostal privzeta izbira na njihovih telefonih.

Tovrstni dogovori niso nič nenavadnega, so pa zelo neobičajna razkritja točnih številk. Google in partnerji te običajno ljubosumno skrivajo, ker jim to daje prednost pri pogajanju s konkurenco. A ker se dokazi, ki se izvajajo v sodnem postopku, priobčijo javnosti, vemo sedaj več. Občasno se kakšni priči tudi zareče in pove več, kot je bilo dogovorjeno. Tako je Googlova priča ta teden razkrila, da Applu plačujejo kar 36 odstotkov vseh oglaševalskih prihodkov iz Safarija v zameno za privzeti iskalnik.

Samsung je naslednji veliki igralec na trgu pametnih telefonov. V pričanju predstavnika Epic Games smo izvedeli, da je Googlov dogovor s Samsungom težak približno dve milijardi dolarjev na leto. V zameno je na Samsungovih napravah paket Googlovih aplikacij prednameščen in nastavljen kot privzet. To je pravzaprav sorazmerno nizek znesek, saj Apple samo za privzeti iskalnik v Applovi aplikaciji prejema skoraj desetkrat več.

Epic Games sicer pred sodišče zatrjuje, da je Google z nepoštenimi praksami preprečeval pojav drugih tržnic z aplikacijami, saj bi tako izgubil deleže od prihodkov, ki jih dobi v svoji. Google po drugi strani trdi, da to ne drži, saj zgolj tekmujejo z Applom in torej ne morejo imeti monopola. To je precej trhel argument, saj je delež Androida 80 odstotkov, Applove tržnice na njem pa sploh ni.