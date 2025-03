Objavljeno: 25.3.2025 05:00

Google je morda izgubil vašo zgodovino potovanj

Tudi velikemu Googlu se včasih zgodi, da mu jo tehnične težave toliko zagodejo, da izgubijo kakšne podatke. Več svojih uporabnikov so morali to pot obvestiti, da so pomotoma pobrisali zgodovino njihovih potovanj, torej Google Maps Timeline. Podrobnosti niso razkrili, šlo naj bi za začasno tehnično težavo.

A posledice niso tako zelo začasne, jih bo pa velika večina uporabnikov lahko odpravila. Kdor ima vključeno varnostno kopijo podatkov, vključno s Timelinom, bo podatke lahko obnovil. To lahko storimo tako, da v aplikaciji Google Maps izberemo Timeline, nato pa kliknemo na ikono na vrhu zaslona in izberemo obnovitev iz varnostne kopije.

Google Maps Timeline je sicer privzeto izključen, a ga marsikdo vključi. Google is tedaj zapomni naše poti in potovanja, podatki pa se shranjujejo v Googlovem računu in sinhronizirajo med napravami. Četudi kdo podatkov ne bo mogel obnoviti, verjetno hujših posledic ne bo, ker ne gre za ključno storitev. Povsem drugače pa bi bilo ob izpadu Gmaila, YouTuba ali česa podobnega. Zato velja še enkrat opomniti, da varnostne kopije v oblačnih storitvah tujih gigantov, ki so po možnosti še zastonj, niso dovolj za varnost ključnih podatkov.