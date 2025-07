Google iz fotografij dela videoposnetke

Google je predstavil novo funkcijo umetne inteligence Gemini za pretvorbo fotografij v videoposnetke.

Google je v svojo UI platformo Gemini uvedel novo funkcijo, ki omogoča uporabnikom, da iz fotografij ustvarijo osem sekund dolge videoposnetke z umetno ustvarjenim zvokom in govorom. Funkcija temelji na Googlovem umetno inteligentnem modelu Veo 3 in uporabnikom omogoča nalaganje referenčnih slik skupaj z opisom gibanja ter zvočnimi navodili za govor, okoljske zvoke in zvočne učinke. Končni rezultat je MP4 video v ločljivosti 720p in razmerju stranic 16:9, opremljen z vidnim vodnim žigom ter digitalno oznako SynthID. Novo orodje je na voljo naročnikom paketov AI Ultra in Pro v izbranih regijah. Uporabniki do funkcije dostopajo prek spletne ali mobilne aplikacije Gemini, kjer v meniju orodij izberejo možnost Video in naložijo svojo fotografijo.

Google pravi, da je nova funkcija namenjena predvsem ustvarjanju animacij vsakdanjih predmetov, umetniških risb in naravnih prizorov, brez potrebe po odpiranju dodatnih aplikacij.