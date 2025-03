Google in YouTube obvladujeta četrtino svetovnega spletnega prometa

Po podatkih spletišča Techgaged sta Google in YouTube v letu 2024 obvladovala približno 25 % globalnega spletnega prometa, kar potrjuje njun status dveh najdominantnejših platform na internetu.

Google je v lanskem letu prispeval kar 18,73 % celotnega prometa. To je skoraj trikrat več kot drugouvrščeni YouTube, ki je zabeležil 6,44 % delež. Kljub močni konkurenci platform, kot so TikTok, Instagram, Reddit in ChatGPT, Google ostaja osrednji iskalnik svetovnega spleta, medtem ko YouTube še naprej prevladuje v video vsebinah. Facebook je bil tretja najbolj obiskana spletna stran z 2,76 % deležem prometa, sledila pa sta mu Instagram (1,33 %) in WhatsApp (1,03 %). Zanimivo je tudi, da se je ChatGPT z 0,8 % deležem prometa povzpel nad Reddit, Yahoo in Amazon, kar nakazuje rast vpliva umetne inteligence na spletni sceni. Skupaj je 15 najbolj obiskanih spletnih mest obvladovalo 37,5 % celotnega spletnega prometa, kar kaže, da internet še vedno nadzoruje le peščica največjih platform.