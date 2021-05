Google in Samsung združujeta Wear OS in Tizen

Google in Samsung sta danes naznanila združitev operacijskih sistemov Android Wear in Tizen, namenjenih nosljivim napravam (denimo pametnim uram).

Združitev sistemov naj bi prinesla do 30% hitrejše nalaganje aplikacij, izboljšano vzdržljivost baterije in bolj tekoče animacije. Seveda pa združitev pomeni tudi enostavnejše delo za razvijalce, prineša tudi boljši nabor aplikacij in nastavitev (omenjajo predvsem različne obraze ur). Platforma bo zaenkrat nosila ime Wear, a se to lahko še spremeni.

Pri Samsungu so že potrdili, da bo njihova naslednja ura Galaxy Watch uporabljala nov sistem. Hkrati so tudi obljubili, da bodo obstoječe naprave s sistemom Tizen še vsaj tri leta prejemale programske nadgradnje in popravke ter da bomo lahko podatke iz obstoječih naprav izvozili v nove sisteme.