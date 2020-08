Google in Facebook opustila idejo o podmorskem kablu do Hong Konga

Google in Facebook sta leta 2017 predstavila načrt za novi podmorski podatkovni kabel, ki bi povezal zahodno obalo ZDA z Tajvanom, Filipini in Hong Kongom. Slednji pa je sedaj zaradi strahu pred Kitajsko odpadel.

Šlo bi sicer za prvi kabel, ki bi neposredno povezal Hong Kong in ameriško celino. Po prvotnih načrtih bi meril 13.900 kilometrov, pri projektu pa sodeluje tudi podjetje Pacific Light Data Communications (PLDR) iz Hong Konga, ki je v lasti zasebnega kitajskega ponudnika telekomunikacijskih storitev. Ravno sodelovanje tega podjetja je zaskrbelo Američane, saj naj bi imelo tesne povezave s Huaweijem in nekaterimi kitajskimi državnimi projekti (denimo pri izgradnji nadzornega omrežja policije v Pekingu).

Pri novi vlogi Googla in Facebooka se ne omenja več povezave s Hong Kongom, le še do Tajvana in Filipinov. Vloga sicer potrjuje, da je odsek do Hong Konga že narejen, a se podjetji odpovedujeta pooblastilu za upravljanje s tem odsekom.